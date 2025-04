Trumps „Kauf“-Tipp setzte Erstaunliches in Gang

Trump Media (DJT) schloss am Mittwoch mit einem Plus von 22,67 Prozent. Die Aktie stieg damit doppelt so stark wie der breite Markt – eine erstaunliche Leistung für ein Unternehmen, das im vergangenen Jahr 400 Millionen Dollar verloren hat. Trumps 53-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen wird von seinem Sohn Donald Jr. verwaltet und ist jetzt 415 Millionen Dollar mehr wert als vor 24 Stunden zuvor. Ein nettes Plus für ein defizitäres Unternehmen. Oder wie seine Anhänger sagen würden: „The Art of the Deal.“