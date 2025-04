Als sich Panik breit machte, kaufte sie Aktien

Führende Demokraten verlangen nun ein Börsenverbot für Abgeordnete in Washington. „Es ist unverzeihlich, dass amerikanische Familien in dieser Wirtschaftskrise, die vollständig vom Präsidenten verursacht wurde, um ihre finanzielle Sicherheit besorgt sind, während Insider aktiv von der Marktvolatilität profitiert haben und möglicherweise Finanzbetrug an der amerikanischen Öffentlichkeit begangen haben“, schrieben sie in einem offenen Brief an die US-Finanzmarktaufsicht SEC. Eine Untersuchung der Vorfälle ist bis jetzt nicht angekündigt.