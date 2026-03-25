Bühne frei für den ultimativen Slalom-Showdown

Nächster wichtiger Schritt

Sollte es mit einem Fixticket klappen, wäre es ohne Zweifel der nächste wichtige Karriereschritt des Heeressportlers. Es wäre zudem der erste Fixplatz für einen VSV-Herren seit Lukas Feurstein, der den Winter 2021/22 auf Rang drei der Super-G-Wertung beendet hatte. In der Saison 2022/23 konnte er dann nicht nur die ersten Zähler, sondern mit Rang sechs in Cortina auch gleich sein erstes Top-10-Ergebnis im Weltcup einfahren. Greber könnte außerdem eine Durststrecke beenden. Der bislang letzte Vorarlberger, der es in der Europacup-Slalomwertung in die Top-3 geschafft hatte, war Johannes Strolz vor acht Jahren als Dritter.