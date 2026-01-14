Greber verpasst Top-10, bleibt aber in den Top-3

Der zweite Europacup-Slalom auf dem WM-Hang von 2027 im schweizerischen Crans Montana endete mit dem Sieg des Franzosen Antoine Azzolin, vor seinem Landsmann Auguste Aulnette und dem Italiener Tommaso Saccardi. Bester Österreicher wurde der Steirer Ralph Seidler als Fünfter, der Vorarlberger Jakob Greber, der heuer bereits dreimal aufs Podest gefahren war.
Im ersten Crans Montana-Slalom am Dienstag war Jakob Greber auf dem Weg zu seinem vierten Podiumsplatz der Saison ausgeschieden. Am Mittwoch kam er zwar durch, für ein Top-10-Resultat reichte es diesmal allerdings nicht. „Man war schon fast ein wenig verwöhnt nach den letzten Rennen“, sagte der 22-jährige Mellauer, der 2,34 Sekunden hinter Sieger Antoine Azzolin (Fra) auf Platz elf kam, nachdem er zur Halbzeit noch Siebter war. „Im zweiten Lauf war es schon etwas spurig. Bei solchen Bedingungen muss ich noch besser werden. Es war auf jeden Fall Schadensbegrenzung“
Weiterhin auf Kurs Richtung Weltcup
In der Disziplinenwertung ist der Rauch-Racer nach sechs von zehn Rennen nun Dritter, auf den norwegischen Leader Hans Grahl-Madsen – der ebenso ausfiel wie der am Vortag zweitplatzierte Schweizer Sandro Simonet – fehlen aber nur 41 Zähler. Damit bleibt er auch weiterhin auf Kurs Richtung Weltcup-Fixticket, das es am Saisonende für die Top-3 der Slalomwertung gibt.
Fünf Punkte gab es als 26. für Moritz Zudrell, der mit Nummer 39 in Lauf eins auf Rang 16 gefahren war. „Skifahrerisch war es gut, wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings fast zu gut, um eine gute Ausgangsposition fürs Finale zu haben“, sagte der 20-jährige Silbertaler, der in Lauf zwei dann nach einem groben Fehler noch deutlich zurückfiel.
Seidler mit großem Sprung
Bester Österreicher wurde der Steirer Ralph Seidler. Wie schon am Vortag, als sich der 24-Jährige vom WSV Schladming mit Laufbestzeit im Finale noch von Rang 22 auf Position zehn verbesserte, war er auch am Mittwoch der Schnellste im zweiten Durchgang. Zwei Tage nach seinem Geburtstag gelang dem Fischer-Piloten sogar ein Sprung um 19 Positionen nach vorn.
