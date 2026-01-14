Greber verpasst Top-10, bleibt aber in den Top-3

Im ersten Crans Montana-Slalom am Dienstag war Jakob Greber auf dem Weg zu seinem vierten Podiumsplatz der Saison ausgeschieden. Am Mittwoch kam er zwar durch, für ein Top-10-Resultat reichte es diesmal allerdings nicht. „Man war schon fast ein wenig verwöhnt nach den letzten Rennen“, sagte der 22-jährige Mellauer, der 2,34 Sekunden hinter Sieger Antoine Azzolin (Fra) auf Platz elf kam, nachdem er zur Halbzeit noch Siebter war. „Im zweiten Lauf war es schon etwas spurig. Bei solchen Bedingungen muss ich noch besser werden. Es war auf jeden Fall Schadensbegrenzung“