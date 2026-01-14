Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seidler auf Rang fünf

Greber verpasst Top-10, bleibt aber in den Top-3

Vorarlberg
14.01.2026 15:55
Jakob Greber
Jakob Greber(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Der zweite Europacup-Slalom auf dem WM-Hang von 2027 im schweizerischen Crans Montana endete mit dem Sieg des Franzosen Antoine Azzolin, vor seinem Landsmann Auguste Aulnette und dem Italiener Tommaso Saccardi. Bester Österreicher wurde der Steirer Ralph Seidler als Fünfter, der Vorarlberger Jakob Greber, der heuer bereits dreimal aufs Podest gefahren war.

0 Kommentare

Im ersten Crans Montana-Slalom am Dienstag war Jakob Greber auf dem Weg zu seinem vierten Podiumsplatz der Saison ausgeschieden. Am Mittwoch kam er zwar durch, für ein Top-10-Resultat reichte es diesmal allerdings nicht. „Man war schon fast ein wenig verwöhnt nach den letzten Rennen“, sagte der  22-jährige Mellauer, der 2,34 Sekunden hinter Sieger Antoine Azzolin (Fra) auf Platz elf kam, nachdem er zur Halbzeit noch Siebter war. „Im zweiten Lauf war es schon etwas spurig. Bei solchen Bedingungen muss ich noch besser werden. Es war auf jeden Fall Schadensbegrenzung“

Weiterhin auf Kurs Richtung Weltcup
In der Disziplinenwertung ist der Rauch-Racer nach sechs von zehn Rennen nun Dritter, auf den norwegischen Leader Hans Grahl-Madsen – der ebenso ausfiel wie der am Vortag zweitplatzierte Schweizer Sandro Simonet –  fehlen aber nur 41 Zähler. Damit bleibt er auch weiterhin auf Kurs Richtung Weltcup-Fixticket, das es am Saisonende für die Top-3 der Slalomwertung gibt.

Lesen Sie auch:
Für Jakob Greber gab es am Dienstag in Crans Montana nichts zu holen.
Am WM-Hang von 2027
Superserie von ÖSV-Youngster reißt im 28. Rennen
13.01.2026
„Zudi“ gab Gas
ÖSV-Läufer drehte am Glungezer groß auf
23.12.2025

Fünf Punkte gab es als 26. für Moritz Zudrell, der mit Nummer 39 in Lauf eins auf Rang 16 gefahren war. „Skifahrerisch war es gut, wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings fast zu gut, um eine gute Ausgangsposition fürs Finale zu haben“, sagte der 20-jährige Silbertaler, der in Lauf zwei dann nach einem groben Fehler noch deutlich zurückfiel.

Seidler mit großem Sprung
Bester Österreicher wurde der Steirer Ralph Seidler. Wie schon am Vortag, als sich der 24-Jährige vom WSV Schladming mit Laufbestzeit im Finale noch von Rang 22 auf Position zehn verbesserte, war er auch am Mittwoch der Schnellste im zweiten Durchgang. Zwei Tage nach seinem Geburtstag gelang dem Fischer-Piloten sogar ein Sprung um 19 Positionen nach vorn.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 10°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-1° / 7°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
0° / 10°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 10°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
410.960 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
167.330 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
146.092 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Seidler auf Rang fünf
Greber verpasst Top-10, bleibt aber in den Top-3
Projekt am Bodensee
Einölen der Eier soll Kormoran-Nachwuchs stoppen
Weltcup in China
Positive erste Eindrücke bei ÖSV-Ass Hämmerle
Mehrfach verletzt
Fußgänger in Klaus auf Schutzweg von Auto erfasst
Krone Plus Logo
Ex-Lustenau-Boss Nagel
„Das hat mich schon alles sehr betroffen gemacht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf