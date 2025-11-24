Warum Jakob Greber ein „Jungspund“ am Podest ist

Im Durchschnitt der Vorsaison

Der Blick in die Statistik zeigt: Greber liegt altersmäßig in Sachen Europacup-Podest im Schnitt. In der vorigen Saison betrug das durchschnittliche Alter auf einem Europacup-Slalompodest 22,66 Jahre. In diesem Winter ist der Mellauer mit seinen tagesaktuell 22 Jahren und 226 Tagen sogar unter dem Durchschnitt von 23,17 Jahren – ist er quasi ein „Jungspund“. Im Weltcup liegt das Durchschnittsalter am Slalompodest in diesem Winter bislang bei 25,66 Jahren. Wobei da der finnische Überraschungsmann Eduard Hallberg mit seinen 22 Jahren und seinem dritten Platz von Levi den Schnitt ordentlich drücken konnte.