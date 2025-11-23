ÖSV-Hoffnung schnappt sich nächsten Podestplatz

Angriff von Rang sechs aus

Gesagt, getan! Nachdem der Heeressportler dort am Sonntag im ersten Durchgang als bester Österreicher auf Rang sechs gefahren war, attackierte er im zweiten Lauf. Bei schlechten Sichtverhältnissen erwischte Greber eine ganz starke Fahrt und übernahm die Führung, 0,38 Sekunden vor dem Norweger Peder Lunder. In der Folge schied zuerst Lunders Landsmann Mikkel Remsoey und der Italiener Tommaso Saccardi aus. Als dann auch der Halbzeitdritte Adam Hofstedt (Sd) 0,19 hinter dem Head-Piloten zurückblieb war klar, dass er wie schon in Levi am Podest stehen wird.