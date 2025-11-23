Vorteilswelt
Nun neuer Gesamtleader

ÖSV-Hoffnung schnappt sich nächsten Podestplatz

Vorarlberg
23.11.2025 12:53
Der Vorarlberger Jakob Greber ist in bestechender Form.
Der Vorarlberger Jakob Greber ist in bestechender Form.(Bild: Christof Birbaumer)

Während Österreichs Slalomherren beim Heimweltcup in Gurgl vergeblich auf einen Podestplatz gehofft haben, durfte sich der Vorarlberger Jakob Greber im Europacup in Storklinten bereits über sein zweites Stockerl in nur drei Tagen freuen. 

Beim Auftakt in Levi am Freitag war der 22-Jährige bereits auf Rang drei gefahren und hatte sich damit hinter William Hansson (Sd) und Matthias Iten (Sz) seinen ersten Top-3-Platz im 42. Europacuprennen geholt. „Das war schon eine gewisse Genugtuung, dass das endlich geklappt hat“, freute sich der Mellauer damals im Gespräch mit der „Krone“ und versprach, beim Rennen im schwedischen Storklinten nachlegen zu wollen.

Angriff von Rang sechs aus
Gesagt, getan! Nachdem der Heeressportler dort am Sonntag im ersten Durchgang als bester Österreicher auf Rang sechs gefahren war, attackierte er im zweiten Lauf. Bei schlechten Sichtverhältnissen erwischte Greber eine ganz starke Fahrt und übernahm die Führung, 0,38 Sekunden vor dem Norweger Peder Lunder. In der Folge schied zuerst Lunders Landsmann Mikkel Remsoey und der Italiener Tommaso Saccardi aus. Als dann auch der Halbzeitdritte Adam Hofstedt (Sd) 0,19 hinter dem Head-Piloten zurückblieb war klar, dass er wie schon in Levi am Podest stehen wird.

Lesen Sie auch:
Jakob Greber erwischte einen ausgezeichneten Saisonstart.
Rang drei in Levi
ÖSV-Hoffnung startet mit Podestplatz in die Saison
21.11.2025

Bestes Karriereresultat fixiert
Doch die Reise sollte noch weiter nach oben gehen. Iten, nach Lauf eins noch Zweiter, schied im untersten Streckenabschnitt aus, womit Greber sein bislang bestes EC-Resultat sicher hatte. Keine Blöße gab sich dann Hans Grahl-Madsen – von seinen 1,03 Sekunden Vorsprung auf Greber büßte der Norweger nur fünf Hundertstel ein und holte sich seinen zweiten Europacupsieg.

Jakob Greber darf sich über einen Topstart in die Saison freuen.
Jakob Greber darf sich über einen Topstart in die Saison freuen.(Bild: GEPA)

Rang zwei bringt das Gelbe Trikot
Dennoch hatte der Bregenzerwälder, der 2024 in Bansko aufgrund des wetterbedingten Abbruchs um sein Weltcupdebüt gebracht worden war, jede Menge Grund zur Freude. Für Rang zwei gab es satte 80 Punkte, womit er in Summe 140 Zähler nun das Gelbe Trikot des Europacupführenden und Führenden in der Slalomwertung übernehmen durfte. 40 Punkte dahinter teilen sich Grahl-Madsen und Hansson Rang drei.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
