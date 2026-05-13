OÖ-Skiverband hofft auf einen „Kühbauer-Effekt“

Der Unterschied zu Kühbauer

Wobei Trinker relativiert: „Es ist sicher schwieriger einzugreifen als für einen Fußballtrainer, weil einfach sehr viele Rädchen ineinanderarbeiten. Natürlich versuchen wir jedes zu optimieren, aber du musst schon jedes, das schon da ist, auch akzeptieren und annehmen, kannst das Rad nicht neu erfinden. Das ist im Fußball natürlich einfacher, aber dafür sind die Trainer dort nach drei Jahren wieder weg – weil‘s ausgelutscht ist. Dort ging‘s darum, fertige Sportler zu filtern und möglichst geschickt zusammensetzen. Wir müssen unsere Talente entwickeln, das ist ein ganz anderes Thema und braucht einfach Zeit.“