Tränen und Schmähs zu Gaáls Abgang aus Politik

Rührung rief Ludwig und Czernohorszky auf den Plan

Gleich nach dem Beginn von Gaáls – mit einem großen Seufzer und dem Geständnis, sie sei noch nie bei einer Rede so nervös gewesen, begonnener – Abschiedsrede musste Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ihr mit Taschentuch und Stadtratskollege Jürgen Czernohorszky mit einem Extra-Glas Wasser aushelfen. Ihre eigene Regierungsbilanz hatte sie da schon lediglich in ein paar Stichworten gestreift und damit den Schmäh zu Beginn – „Ich hab’ auch eine Powerpoint-Präsentation vorbereitet“ – Lügen gestraft.