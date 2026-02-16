Vorteilswelt
Paukenschlag in Wien

Ludwig baut plötzlich die Stadtregierung um

Wien
16.02.2026 12:26
Michael Ludwigs Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál räumt ihren Sessel (Archivbild).
Michael Ludwigs Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál räumt ihren Sessel (Archivbild).(Bild: Stadt Wien / Christian Jobst)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Paukenschlag im Wiener Rathaus: Bürgermeister Michael Ludwig verkündet nach einer SPÖ-Sitzung den Umbau der Stadtregierung. Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál räumt ihren Sessel. Das Schlüsselressort Wohnen geht an Mietrechtsexpertin Elke Hanel-Torsch.

0 Kommentare

Wiens Stadtregierung wird überraschend umgebaut. Nach einer Sitzung der SPÖ-Gremien verkündet Bürgermeister Michael Ludwig den Umbau seiner Stadtregierung. Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál räumt ihren Sessel. Damit wird auch das für die Wiener SPÖ zentrale Wohnbauressort neu vergeben. Gerade dieses Ressort gilt seit Jahren als Herzstück roter Stadtpolitik.

Im Jahr 2018 trat Gaál die Funktion der Stadträtin für Wohnen und Frauen an.
Im Jahr 2018 trat Gaál die Funktion der Stadträtin für Wohnen und Frauen an.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Mietrechtsexpertin übernimmt
Künftig führt es Elke Hanel-Torsch. Die SPÖ-Politikerin ist Nationalratsabgeordnete, gilt als ausgewiesene Mietrechtsexpertin und steht der Landesorganisation Wien der Mietervereinigung vor. Das Schlüsselressort geht damit an eine Fachfrau mit klarer Verankerung im Mietrecht.

Die Vorsitzende der Mietervereinigung und Nationalratsabgeordnete Elke Hanel-Torsch folgt Gaál nach.
Die Vorsitzende der Mietervereinigung und Nationalratsabgeordnete Elke Hanel-Torsch folgt Gaál nach.(Bild: Stefan Burghart)

Zur neuen Vizebürgermeisterin steigt Finanzstadträtin Barbara Novak auf. Für sie ist es ein deutlicher Karriereschritt. Novak rückt damit in eine der mächtigsten Funktionen im Rathaus auf.

Wien
16.02.2026 12:26
Wien
