Ludwig baut plötzlich die Stadtregierung um

Wiens Stadtregierung wird überraschend umgebaut. Nach einer Sitzung der SPÖ-Gremien verkündet Bürgermeister Michael Ludwig den Umbau seiner Stadtregierung. Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál räumt ihren Sessel. Damit wird auch das für die Wiener SPÖ zentrale Wohnbauressort neu vergeben. Gerade dieses Ressort gilt seit Jahren als Herzstück roter Stadtpolitik.