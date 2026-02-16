Ludwig baut plötzlich die Stadtregierung um

Paukenschlag im Wiener Rathaus: Bürgermeister Michael Ludwig verkündet nach einer SPÖ-Sitzung den Umbau der Stadtregierung. Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál räumt ihren Sessel. Das Schlüsselressort Wohnen geht an Mietrechtsexpertin Elke Hanel-Torsch.
Wiens Stadtregierung wird überraschend umgebaut. Nach einer Sitzung der SPÖ-Gremien verkündet Bürgermeister Michael Ludwig den Umbau seiner Stadtregierung. Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál räumt ihren Sessel. Damit wird auch das für die Wiener SPÖ zentrale Wohnbauressort neu vergeben. Gerade dieses Ressort gilt seit Jahren als Herzstück roter Stadtpolitik.
Mietrechtsexpertin übernimmt
Künftig führt es Elke Hanel-Torsch. Die SPÖ-Politikerin ist Nationalratsabgeordnete, gilt als ausgewiesene Mietrechtsexpertin und steht der Landesorganisation Wien der Mietervereinigung vor. Das Schlüsselressort geht damit an eine Fachfrau mit klarer Verankerung im Mietrecht.
Zur neuen Vizebürgermeisterin steigt Finanzstadträtin Barbara Novak auf. Für sie ist es ein deutlicher Karriereschritt. Novak rückt damit in eine der mächtigsten Funktionen im Rathaus auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.