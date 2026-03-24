Sex endet tödlich: Gericht erhöht Strafe für Mann

Als Rettungskräfte zu einem Haus in Klagenfurt gerufen wurden, bot sich ihnen ein schreckliches Bild: Ein Mann lag tot in seinem Bett – mit einem Knebel und hilflos erstickt. Zunächst wurde ein autoerotischer Unfall angenommen. Dann stellte sich heraus, dass der Verstorbene nicht allein gewesen war. Er hatte kurz vor seinem Tod Besuch von einem Bekannten gehabt.