Sie erwischte ihn beim Sex – und griff zur Schere!

Frauen sind als Angeklagte in der Minderheit. Doch zufällig gab es am Klagenfurter Landesgericht gerade eine regelrecht weibliche Prozessserie: Eine junge Frau griff in die Kasse, eine andere randalierte und die dritte rastete völlig aus, als sie den Mann in flagranti mit einer anderen erwischte! Drei Frauen, drei Schicksale ...