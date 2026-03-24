Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel

Der Iran habe eine neue „Salve an Raketen“ auf Israel abgefeuert, wie das Staatsfernsehen berichtete. Bei den Raketen handle es sich um neuartige Geschosse, die Israel „im Krieg noch nicht begegnet“ seien, so das Militär. Der Angriff folgte einer Drohung an Israel.
Eine der iranischen Raketenwellen, die am Dienstag auf Israel abgefeuert wurden, führte nach Angaben der israelischen Behörden zu vier Einschlägen. Es war zunächst unklar, ob es sich dabei ausschließlich um Raketentreffer oder um Trümmerteile von Abfangmanövern handelte.
„So etwas sind wir im Krieg noch nicht begegnet“
Bei einem der Einschläge in Tel Aviv handelte es sich um eine iranische Rakete mit einem Sprengkopf von rund 100 Kilogramm, erklärte Oberst Miki David vom israelischen Militär. Diese Rakete sei „etwas, dem wir im Krieg noch nicht begegnet sind“, so David. Die Einschläge verursachten starke Schäden an mindestens drei Wohnhäusern und setzten Autos in Brand. In Tel Aviv wurden sechs Personen wegen Verletzungen behandelt, sagten Einsatzkräfte des nationalen Rettungsdienstes.
Israel „will Raketen abfangen“
Die iranischen Raketen hätten „mehrere israelische Luftabwehrsysteme durchdrungen“, erklärte der staatliche iranische Fernsehsender „IRIB“ Dienstagfrüh. Videoaufnahmen zeigten, wie an einem Ort Rauch aufstieg. Die israelische Armee erklärte, sie habe anfliegende iranische Raketen geortet und arbeite daran, sie abzufangen. Bei einem vorherigen iranischen Angriff war bereits ein Gebäude im Norden Israels getroffen worden.
Angriff folgt auf Drohung
Erst am Montag hatte das iranische Militär mitgeteilt, dass es noch nicht alle Kapazitäten ausgeschöpft habe. Der Feind soll wissen, dass neue Überraschungen auf dem Weg sind“, hatte ein religiöser Vertreter der Revolutionsgarden an Israel und die USA gerichtet gesagt.
Luftangriffe seit Ende Februar
Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Bereits am ersten Tag des Iran-Krieges wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Teheran reagiert seither mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, auf mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region.
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