Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel

„So etwas sind wir im Krieg noch nicht begegnet“

Bei einem der Einschläge in Tel Aviv handelte es sich um eine iranische Rakete mit einem Sprengkopf von rund 100 Kilogramm, erklärte Oberst Miki David vom israelischen Militär. Diese Rakete sei „etwas, dem wir im Krieg noch nicht begegnet sind“, so David. Die Einschläge verursachten starke Schäden an mindestens drei Wohnhäusern und setzten Autos in Brand. In Tel Aviv wurden sechs Personen wegen Verletzungen behandelt, sagten Einsatzkräfte des nationalen Rettungsdienstes.