Kevin-Prince Boateng schießt gegen seinen Bruder

Heftige Aussagen von Kevin-Prince Boateng! Der Ex-Milan-Star spricht in einem Podcast offen über seinen Halbbruder Jerome und rechnet schonungslos mit ihm ab.
„Uns verbindet nichts.“ Mit diesen Worten sprach Kevin-Prince Boateng im Podcast von Andreas Poke über seinen Halbbruder Jerome Boateng. Der frühere Milan-Profi machte dabei deutlich, wie schwierig das Verhältnis der beiden über viele Jahre gewesen sei. „Wir hatten nie ein gutes Verhältnis, weil er ganz anders ist als ich“, erklärte Kevin-Prince über Jerome, mit dem er denselben Vater, aber unterschiedliche Mütter hat.
„Ich habe ihm den Weg geebnet“
Der Ex-Profi sprach besonders offen über seine Gefühle während der Karriere seines Bruders. Er habe zugesehen, wie Jerome zum Superstar wurde, und damit gehadert. „Ich habe immer gedacht, er habe nichts von dem, was er erreicht hat, verdient – weil ich derjenige bin, der die Schritte nach vorn gemacht hat. Und auch die falschen – ich habe ihm den Weg geebnet.“
Neid auf Champions-League-Titel
Zwischen den beiden sei die Beziehung über Jahre hinweg belastet gewesen. Öffentliche Seitenhiebe, fehlende Wertschätzung und Eifersucht hätten die familiäre Verbindung zunehmend beschädigt. „Es gab Momente in meiner Karriere, in denen ich neidisch auf ihn war, weil ich immer die Champions League gewinnen wollte. Das ist das Einzige, was zählt“, sagte Boateng. Weltmeistertitel oder Meisterschaften seien ihm dagegen nicht wichtig gewesen. „Ich will die Champions League gewinnen. Er hat die Champions League gewonnen, und ich dachte: ‘Du verdienst das nicht, mein Freund.‘“
Jerome Boateng gewann in seiner Karriere insgesamt 27 Titel. Darunter zwei Triumphe in der Champions League mit dem FC Bayern in den Jahren 2013 und 2020, neun Meisterschaften in Deutschland sowie der WM-Titel mit Deutschland im Jahr 2014.
Eine Familiengeschichte mit vielen Erfolgen und offenbar noch mehr offenen Wunden ...
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