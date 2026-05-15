Kevin-Prince Boateng schießt gegen seinen Bruder

Neid auf Champions-League-Titel

Zwischen den beiden sei die Beziehung über Jahre hinweg belastet gewesen. Öffentliche Seitenhiebe, fehlende Wertschätzung und Eifersucht hätten die familiäre Verbindung zunehmend beschädigt. „Es gab Momente in meiner Karriere, in denen ich neidisch auf ihn war, weil ich immer die Champions League gewinnen wollte. Das ist das Einzige, was zählt“, sagte Boateng. Weltmeistertitel oder Meisterschaften seien ihm dagegen nicht wichtig gewesen. „Ich will die Champions League gewinnen. Er hat die Champions League gewonnen, und ich dachte: ‘Du verdienst das nicht, mein Freund.‘“