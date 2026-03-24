„Ich und Ayatollah“ sollen Hormuz kontrollieren

Seinen Schwenk weg von der Kriegsrhetorik hin zu Deeskalation und „Deals“ wollte Trump mit einem Verweis auf den US-Militärschlag in Venezuela Anfang des Jahres schmackhaft machen. „Schauen Sie sich an, wie gut das ausgegangen ist“, meinte er. Diktator Nicolás Maduro wurde entführt, das übrige Regime ist aber weiter an der Macht und arrangiert sich mit den USA. Und US-Konzerne fördern dort jetzt wieder Öl.