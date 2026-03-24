Israel: Iran lässt sich wohl nicht auf US-Deal ein

Zuletzt hatten sowohl der Iran als auch proiranische Milizen im Irak Angriffe auf die Kurdenregion für sich reklamiert. In Erbil befindet sich ein multinational genutzter Stützpunkt, auf dem Streitkräfte der USA und auch Deutschlands stationiert sind. Der Irak war in der Vergangenheit lange Schauplatz eines Stellvertreterkriegs zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Die Führung sagt, nicht in den aktuellen Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran hineingezogen werden zu wollen.