Staatsanwaltschaft will gegen ÖVP-Hanger ermitteln

Hanger: Akt nicht erhalten

Hanger selbst hatte gegenüber den Ermittlern angegeben, er habe den Akt „weder in elektronischer noch in physischer Form erhalten“. Anlass für Hangers Befragung war ein Ermittlungsverfahren gegen den früheren FPÖ-Politiker Alexis Pascuttini, dem vorgeworfen wurde, den Ermittlungsakt an die ÖVP verkauft zu haben. Pascuttini bestreitet das, er habe nie Akten verkauft. Hanger hatte gegenüber den Ermittlern ausgesagt, er habe von einem Anwalt nur aufgearbeitete Informationen über den Strafakt für die Ausschussarbeit erhalten, nicht aber den Akt an sich.