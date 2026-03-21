Spitzenkandidat Pointner, Pascuttini auf Platz 3

Nun haben auch die NEOS ihren Spitzenkandidaten für die Graz-Wahl am 28. Juni gekürt: Es ist, wenig überraschend, wieder Philipp Pointner. Bemerkenswert ist der Mann auf der dritten Position: Alexis Pascuttini, zuvor bei der FPÖ bzw. dem KFG.
Die Grazer NEOS haben am Samstag den Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl am 28. Juni gewählt – auf die öffentliche Vorwahl und die gemeinsame Wahl durch das Landesteam und den Bundesvorstand folgte die finale Mitgliederversammlung. Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender Philipp Pointner wurde erwartungsgemäß auf den ersten Listenplatz gesetzt. Er war der einzige Kandidat für diesen Platz.
Bei der Gemeinderatswahl 2021 erzielten die NEOS 5,4 Prozent (plus 1,5 Prozentpunkte) der Stimmen und erhielten zwei Sitze im 48-köpfigen Gemeinderat. Pointner hat auch damals die NEOS angeführt. „Wir brauchen endlich Lösungen statt Stillstand – wie einen Ausbauturbo für die Kinderbetreuung und ein Verkehrskonzept, das seinen Namen verdient. Graz muss wieder eine Stadt werden, in der jede und jeder die besten Chancen hat – jedes Kind, jede Unternehmerin und jeder Bürger“, forderte er am Samstag.
Von der FPÖ über den KFG zu den NEOS
Auf Platz zwei folgt Verena Garber. Die 36-jährige Betriebswirtin ist Teil der Geschäftsführung eines Grazer Finanzunternehmens. Auf dem dritten Listenplatz gelangte Alexis Pascuttini, der formell noch immer Obmann des KFG ist. Bereits vor rund einem Monat wurde bekannt, dass sich Pascuttini bei den NEOS um einen Listenplatz beworben hat. Er möchte sich in Graz speziell für Antikorruption und Transparenz einsetzen.
Pascuttini war einst ein aufstrebender Jungpolitiker bei der Grazer FPÖ. Nach Bekanntwerden der blauen Finanzaffäre – der Verbleib von bis zu 1,8 Millionen Euro Klubfördermittel ist offen – wollte er die Aufklärung vorantreiben und wurde nach eigenen Angaben von der FPÖ-Landespartei daran gehindert. Er gründe mit einigen Mitstreitern wie Stadträtin Claudia Schönbacher den KFG (Korruptionsfreien Gemeinderatsklub), den er nun wieder verlässt.
Auf Platz vier und fünf wurden Ralph Kranner und Tina Hintringer gereiht. Die aktuelle NEOS-Gemeinderätin Sabine Reininghaus hat es nicht mehr unter die Top 5 geschafft.
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