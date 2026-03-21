Spitzenkandidat Pointner, Pascuttini auf Platz 3

Von der FPÖ über den KFG zu den NEOS

Auf Platz zwei folgt Verena Garber. Die 36-jährige Betriebswirtin ist Teil der Geschäftsführung eines Grazer Finanzunternehmens. Auf dem dritten Listenplatz gelangte Alexis Pascuttini, der formell noch immer Obmann des KFG ist. Bereits vor rund einem Monat wurde bekannt, dass sich Pascuttini bei den NEOS um einen Listenplatz beworben hat. Er möchte sich in Graz speziell für Antikorruption und Transparenz einsetzen.