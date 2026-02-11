Pilnacek-U-Ausschuss: „Heute wird es politisch“

Mysteriöser Karton mit Akten

So sollen sich in Pilnaceks Haus in Rossatz unter der Stiege Kartons mit Akten zum ÖVP-nahmen Alois-Mock-Institut, dessen Vorsitzender Wolfgang Sobotka war, befunden haben. Diese sollen mutmaßlich von Anna P., die auch für Sobotka tätig war, dorthin gebracht worden sein: „Der Name Sobotka ist hier ein zentrales Element“, erklärte Hafenecker. Auch Nina Tomaselli sah hier Aufklärungsbedarf: „Heute wird es politisch“, kündigte sie an, denn „wir werden uns mit zwei Männern auseinander setzen, nämlich Bundespolizeidirektor Michael Takacs und Wolfang Sobotka“. Takacs sei „auf jeden Fall in die Abläufe involviert gewesen“, auch Sobotkas Name fiele immer wieder.