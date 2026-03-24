Taxler zu Spritpreisen: „Eine Katastrophe für uns“

Anders als andere Branchen können viele Taxibetriebe die gestiegenen Kosten für Treibstoff nicht (sofort) an ihre Kunden weitergeben. Denn in den Ballungsräumen gilt ein vom Land OÖ festgesetzter Tarif. Und auch im zweiten großen Geschäftsfeld vieler Unternehmen, dem Schüler- und Beeinträchtigten-Transport, gibt es oft fixe Verträge mit einem Jahr Laufzeit. Die Preise für die Schülerbusse etwa werden erst per 1. September wieder angepasst.