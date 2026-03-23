E-Pkw senken Spritverbrauch um 20 Millionen Liter

Anteil an E-Pkw soll weiter erhöht werden

Weiters rechnet die Mobilitätsorganisation vor, dass alleine im Vorjahr hierzulande die E-Autos im Vergleich zum durchschnittlichen Verbrauch von Diesel- und Benzinautos in Summe rund 20 Millionen Liter Sprit eingespart haben. Diese Einsparung könne durch das Forcieren der E-Mobilität in den kommenden Jahren stark erhöht werden.