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Allein in Tirol

E-Pkw senken Spritverbrauch um 20 Millionen Liter

Tirol
23.03.2026 14:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Elektrofahrzeuge sind eine von mehreren Säulen, um die Erdölabhängigkeit des Verkehrs zu reduzieren. Eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt, dass allein im Vorjahr Tirols Elektroautos rund 20 Millionen Liter Sprit eingespart haben. 

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„Eine Lehre aus der aktuellen Ölpreis-Rallye muss sein, die Erdölabhängigkeit des Verkehrs rasch und deutlich zu reduzieren. Neben spritsparendem Fahren, mehr Bahn- und Busverbindungen und der Verbesserung der Radinfrastruktur spielen dabei die Elektroautos eine sehr wichtige Rolle“, unterstreicht VCÖ-Experte Michael Schwendinger die Bedeutung der E-Mobilität.

In unserem Bundesland hat sich seit Ende 2019 die Zahl der Elektroautos von 2900 auf aktuell rund 23.500 verachtfacht.

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Anteil an E-Pkw soll weiter erhöht werden
Weiters rechnet die Mobilitätsorganisation vor, dass alleine im Vorjahr hierzulande die E-Autos im Vergleich zum durchschnittlichen Verbrauch von Diesel- und Benzinautos in Summe rund 20 Millionen Liter Sprit eingespart haben. Diese Einsparung könne durch das Forcieren der E-Mobilität in den kommenden Jahren stark erhöht werden.

Daher fordert der VCÖ verstärkte Maßnahmen, um den E-Pkw-Anteil bei den Neuzulassungen stark zu steigern.

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