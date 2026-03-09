Mojtaba Khamenei – „Die Macht hinter den Roben“

Kein hoher geistlicher Rang

Ein Manko hat der neue Oberste Führer: Er ist lediglich ein Geistlicher von mittlerem Rang und trägt nicht den höchsten religiösen Titel im schiitischen Islam, Ayatollah. In einigen iranischen Staatsmedien wird er allerdings bereits so genannt und könnte bald dazu befördert werden, um seine Position in religiöser Hinsicht zu stärken. Auch sein Vater Ali Khamenei wurde 1989 schnell zum Ayatollah gemacht, als er Oberster Führer wurde.