St. Martin hat seine Hausaufgaben schon gemacht

Ein kleines, aber feines Angebot für Urlauber und Einheimische gibt es mit dem Badesee und der Ganzjahres-Rodelbahn. Wo die Spezialschlitten flitzen, wird im Winter auch noch Skigefahren. Für die Gemeinde sind die kleinen Lifte und der Badesee aber ein Minusgeschäft. Rund 50.000 bis 100.000 Euro Abgang pro Saison ist einkalkuliert. „Das wollen wir uns leisten. Das ist nicht nur für Einheimische, sondern auch für die Gäste von morgen wichtig.“