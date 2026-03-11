In St. Johann im Pongau menschelt es

Von einem Traumjob spricht Eveline Huber (SPÖ), die seit 2024 Bürgermeisterin von St. Johann im Pongau ist. Trotz knapper Kassen: „Wir mussten heuer 1,5 Millionen Euro aus den Rücklagen nehmen. Oft können wir das nicht tun!“ 6 Millionen Euro sind für heuer im Budget geplant. Geld kosten wird unter anderem die Aufbahrungshalle am Friedhof. Sie ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den Standards, etwa bei der Arbeitssicherheit. Aber nicht nur der einzige Punkt: „Der Tod soll auch würdevoll sein.“ Mehrere Millionen Euro wird die Halle vermutlich kosten.