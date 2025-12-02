In Annaberg hofft man auf ein neues Luxushotel

In einer Gemeinde wie Annaberg, mit 2230 Einwohnern und einem Gesamtbudget von rund sechs Millionen Euro pro Jahr, fallen vor allem Projekte wie eine Volksschulerweiterung besonders ins Gewicht. Doch Promok durfte bei dem 5,4 Millionen Euro teuren Bau, wo die Schulen aus Lungötz und Annaberg vereint wurden und von vier auf acht Klassen erweitert wurde, auf die Hilfe vom Land Salzburg zählen. Alleine sei ein solches Projekt, trotz Ausbaus der Rücklagen, nicht zu stemmen.