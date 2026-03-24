Krankenstand vom ersten Tag an: Geht das denn?

Eigentlich beschäftigt sich der Klagenfurter Rechtsanwalt Paul Wolf vorwiegend mit Kunstfehlern und hat daher ständig mit Ärzten zu tun. Diesmal geht es bei ihm aber nicht um die Frage, ob Mediziner „lege artis“ ihre Patienten behandeln – sondern wie manche Krankschreibungen zustande kommen und wo die Grenze zum Sozialbetrug liegt.