7,8 Milliarden schwer
OnlyFans-Besitzer starb mit nur 43 Jahren an Krebs
Wer an OnlyFans denkt, dem kommen meistens leicht bekleidete Damen und Herren, die über Bezahl-Inhalte Geld scheffeln. Aber auch der Besitzer der Plattform, Leonid Radvinsky, hat mit OnlyFans ein stattliches Vermögen verdient. Tragisch: Mit nur 43 Jahren ist Radvinsky nun an Krebs gestorben.
Im Gegensatz zu anderen Internet-Giganten wie Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos hatte Radvinsky ein eher zurückgezogenes Leben geführt. Dennoch ist über ihn einiges bekannt. Der spätere Besitzer von OnlyFans wurde in der ukrainischen Hafenstadt Odessa geboren. Seine jüdischen Eltern wanderten mit der Familie nach Chicago aus, als Radvinsky ein Kind war.
Schon als Student umtriebig
Später studierte er Wirtschaftswissenschaft an der Northwestern University. Schon während seiner Studentenzeit beteiligte sich Radvinsky am Aufbau einiger Online-Firmen, unter anderem auch einer Plattform, die damit warb, Passwörter für Porno-Plattformen bereitzustellen, in denen auch Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger abrufbar gewesen sein sollen.
Laut dem „Forbes“-Magazin, das diesen Umstand recherchiert hatte, sei es aber nicht nachweisbar, dass auf diesen Plattformen tatsächlich solche Darstellungen abrufbar gewesen seien. Dennoch hatte Radvinsky damals schon mit jedem Klick Geld verdient, 2002 schrieb seine damalige Firma Umsätze von zwei Millionen US-Dollar im Jahr.
2004 gründete er MyFreeCams, eine Streaming-Website für (Amateur-)Pornografie. 2018 kaufte Radvinsky von den britischen Gründern Tim Stokely und seinem Vater Guy Stokely einen Anteil von 75 Prozent an der Muttergesellschaft von OnlyFans. Unter seiner Führung fokussierte sich OnlyFans zusehends auf die Bereitstellung pornografischer Inhalte hinter der Bezahlschranke. OnlyFans erzielte 2024 einen Jahresumsatz von über 1,4 Milliarden US-Dollar und insgesamt gaben die Nutzer der Plattform über sechs Milliarden US-Dollar für Inhalte aus.
7,8 Milliarden Vermögen
Im Oktober 2025 schätzte „Forbes“ das Vermögen von Radvinsky auf knapp 7,8 Milliarden Dollar. Über seine Krebserkrankung war lange in der Öffentlichkeit nichts bekannt. Am Montag bestätigte das Unternehmen das Ableben des 43-Jährigen. „Nach einem langen Kampf gegen den Krebs“ sei er „friedlich eingeschlafen“. Die Familie ersuche nun um Wahrung der Privatsphäre.
Radvinsky hatte 2008 seine frühere Uni-Kommilitonin Katie Chudnovsky, die später als Anwältin tätig war, geheiratet. Das Paar hat zusammen vier Kinder. Für Schlagzeilen sorgten sie, als bekannt wurde, dass sie im Jahr 2023 elf Millionen US-Dollar an AIPAC, eine pro-israelische Lobbyorganisation. Auf Nachfrage bestritt Radvinsky die Spende. Er spendete außerdem großzügige Summen an die Ukraine-Hilfe, Tierschutzorganisationen und eine Krebshilfeorganisation.
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