Politiker möchte Sündensteuer für OnlyFans-Girls

„Millionen an Steuern bezahlt“

Die 21-Jährige schimpft: „Ich habe bereits Millionen an Steuer bezahlt, das Ganze ist vollkommen unlogisch.“ Rain, die behauptet noch Jungfrau zu sein, attackiert auch Fishbacks Beschreibung von „OnlyFans“-Girls als gottlose Sünderinnen: „Ich bin in einem christlichen Haushalt groß geworden und jeden Sonntag zur Kirche gegangen. Mich als Hure zu beschimpfen und meinen Job als unsittlich hinzustellen, beweist, dass er kein wirklicher Christ ist. Denn Jesus hat uns beigebracht, unsere Nächsten zu lieben.“