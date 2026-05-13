Mordurteile aufgehoben
Mitarbeiterin manipulierte Geschworene für Buch
Der Fall um den wegen Doppelmordes an seiner Ehefrau und seinem Sohn verurteilten US-Bürger Alex Murdaugh wird neu aufgerollt.
Der Doppelmordprozess gegen Murdaugh hatte in den USA für viel Aufsehen gesorgt, das Verfahren wurde teils stundenlang im Fernsehen übertragen. Murdaughs Ehefrau (52) und der gemeinsame Sohn (22) waren im Juni 2021 tot auf dem Grundstück der Familie aufgefunden worden. Im Zeugenstand war der ehemalige Anwalt wiederholt in Tränen ausgebrochen und hatte seine Unschuld beteuert. Er gab aber zu, immer wieder gelogen zu haben.
Das Oberste Gericht des Bundesstaates South Carolina hob nun den Schuldspruch auf, weil eine Gerichtsmitarbeiterin die Geschworenen in „eklatanter Weise“ versucht habe, von der Schuld Murdaughs zu überzeugen. So sei kein faires Verfahren möglich gewesen. Wie aus dem Urteil am Mittwoch hervorging, soll es zudem Fehler bei der Beweisführung gegeben haben.
Schließlich befand die Jury Murdaugh wegen Doppelmordes für schuldig – er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. In einem separaten Verfahren war er bereits wegen Vergehen wie Geldwäsche und Betrug zu 27 Jahren Haft verurteilt worden. Dieser Schuldspruch ist weiterhin in Kraft.
Mitarbeiterin wollte sich wohl an Schuldspruch bereichern
Brisant ist die Rolle der Gerichtsmitarbeiterin Rebecca Hill auch deshalb, weil sie ein Buch über den Mordprozess schrieb. Eine weitere Mitarbeiterin sagte vor Gericht aus, Hill wolle sich von den Einnahmen ein Haus am See kaufen, und ein Schuldspruch sei der beste Weg, um die Auflage zu steigern. Sie habe zudem unangemessen engen Kontakt zu einem Geschworenen gehabt – der anschließend auffällig ähnliche Positionen wie Hill vertreten habe.
Sie stritt dem Gericht zufolge ab, einen Schuldspruch für eine höhere Auflage erwirken zu wollen. Allerdings gab Hill zu, besorgt zu sein, dass Murdaugh wegen des guten Rufes seiner Familie in der Gemeinde freigesprochen werden könnte. Das Buch mit dem Titel „Hinter den Türen der Justiz: Die Murdaugh-Morde“ wurde dem Gericht zufolge mittlerweile aus dem Verkauf gezogen – Hill hatte Teile davon plagiiert.
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