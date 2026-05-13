Mitarbeiterin manipulierte Geschworene für Buch

Mitarbeiterin wollte sich wohl an Schuldspruch bereichern

Brisant ist die Rolle der Gerichtsmitarbeiterin Rebecca Hill auch deshalb, weil sie ein Buch über den Mordprozess schrieb. Eine weitere Mitarbeiterin sagte vor Gericht aus, Hill wolle sich von den Einnahmen ein Haus am See kaufen, und ein Schuldspruch sei der beste Weg, um die Auflage zu steigern. Sie habe zudem unangemessen engen Kontakt zu einem Geschworenen gehabt – der anschließend auffällig ähnliche Positionen wie Hill vertreten habe.