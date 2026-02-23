OnlyFans-Star nach „Sex-Marathon“ schwanger

„Muss ChatGPT fragen, was ich jetzt machen soll“

„Ich bin tatsächlich schwanger. Jetzt muss ich ChatGPT fragen, was ich als Nächstes machen soll, weil ich keine Ahnung habe“, verkündete die Erotik-Darstellerin, die mit ihren Social-Media-Kanälen angeblich über 500.000 britische Pfund im Monat verdient. Später ist sie in dem Video bei einer Ultraschalluntersuchung zu sehen, welche die Schwangerschaft bestätigte. Der behandelnde Arzt wollte allerdings nur mit Maske vor die Kamera.