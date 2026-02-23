Vorteilswelt
400 mögliche Väter

OnlyFans-Star nach „Sex-Marathon“ schwanger

Viral
23.02.2026 17:05
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Bonnie Blue alias Tia Billinger (26) sorgte bereits einmal mit einem regelrechten „Sex-Marathon“ für Schlagzeilen, als sie laut eigenen Angaben mit über 1000 Männern Geschlechtsverkehr hatte. Jetzt waren es „nur“ 400 Männer, mit denen das OnlyFans-Sternchen Sex hatte – und diesmal mit Folgen ...

Auf ihrem YouTube-Kanal schilderte die 26-jährige Britin, dass sie sich während eines Teneriffa-Aufenthalts plötzlich krank fühlte, unter Übelkeit und Kopfschmerzen litt. Wieder zu Hause in England machte sie einen Schwangerschaftstest, welcher positiv ausfiel. 

„Muss ChatGPT fragen, was ich jetzt machen soll“
„Ich bin tatsächlich schwanger. Jetzt muss ich ChatGPT fragen, was ich als Nächstes machen soll, weil ich keine Ahnung habe“, verkündete die Erotik-Darstellerin, die mit ihren Social-Media-Kanälen angeblich über 500.000 britische Pfund im Monat verdient. Später ist sie in dem Video bei einer Ultraschalluntersuchung zu sehen, welche die Schwangerschaft bestätigte. Der behandelnde Arzt wollte allerdings nur mit Maske vor die Kamera. 

Tia Billinger alias Bonnie Blue verkündete ihre Schwangerschaft.
Tia Billinger alias Bonnie Blue verkündete ihre Schwangerschaft.

Die Schwangerschaft sei das Ergebnis ihrer „Zuchtmission“ gewesen, verkündet das Pornosternchen stolz. Sie habe mit 400 Männern ungeschützten Verkehr gehabt. Diese seien getestet worden, denn „alle haben sich in mir entleert“.

Wie die 400 potenziellen Väter auf die Nachricht reagierten, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob Bonnie Blue vorhat, ihrem Nachwuchs eines Tages seine Entstehungsgeschichte zu verraten. 

