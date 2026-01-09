US-Künstler-Visa immer öfter für OnlyFans-Stars

Phänomen trat während Coronapandemie auf

„Die Zeiten sind vorbei, in denen man ikonische Namen wie Boy George oder Sinéad O’Connor vertreten hat“, klagt der New Yorker Anwalt Michael Wildes, dessen Vater vor über 50 Jahren John Lennon vor der Abschiebung bewahrte. Stattdessen, so Wildes gegenüber der „Financial Times“, würden seit der Pandemie im Ausland geborene OnlyFans-Stars das O-1B-Feld dominieren. Zu den bekanntesten Namen gehört die in Mexiko geborene Yanet Garcia, die im Dezember auf ihrem Instagram den Erhalt ihrer US-Aufenthaltsgenehmigung feierte. Weitere ausländische OnlyFans-Stars mit Arbeitserlaubnis sind die gebürtige Chinesin Joyy Mei oder die in Kanada geborene Aishah Sofey, ein Mitglied des Florida-„Bop House“ (in dem bekannte OnlyFans-Stars zusammenleben).