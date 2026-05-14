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Lebenslange Haftstrafe

Frau tötete Ehemann und schrieb ein Buch darüber

Ausland
14.05.2026 07:50
Kouri Richins schrieb nach dem Tod ihres Mannes ein Kinderbuch über Trauerbewältigung.
Kouri Richins schrieb nach dem Tod ihres Mannes ein Kinderbuch über Trauerbewältigung.(Bild: AP/Trent Nelson)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine dreifache Mutter ist für die Ermordung ihres Ehemanns im US-Bundesstaat Utah zu lebenslanger Haft verurteilt worden – nachdem sie ein Kinderbuch über Trauerbewältigung geschrieben hatte. 

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Der Richter in dem aufsehenerregenden Mordprozess verhängte die Höchststrafe gegen Kouri Richins, wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichteten. Sie hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Die 36-Jährige war im März schuldig befunden worden, ihrem Mann Eric Richins 2022 heimlich eine tödliche Dosis des synthetischen Opioids Fentanyl in Getränken verabreicht zu haben. Erst 14 Monate nach dem Tod des Mannes wurde seine Frau verhaftet.

Die Immobilienmaklerin, Mutter von drei Söhnen, hatte zwischenzeitlich ein Kinderbuch veröffentlicht, das vom Umgang mit dem Tod eines geliebten Menschen handelt. In dem Buch „Are You With Me?“ trauert ein Bub seinem gestorbenen Vater nach, der nun wie ein Schutzengel über ihn wacht. Zum Zeitpunkt des Todes von Eric Richins waren die drei Söhne 9, 7 und 5 Jahre alt.

Vor der Verkündung der lebenslänglichen Strafe wandte sich die Mutter in einer Ansprache an ihre Kinder, die laut CNN selbst nicht im Gerichtssaal zugegen waren. Es sei eine „absolute Lüge“, dass sie ihren Mann getötet habe, sagte Kouri Richins.

Kinder fordern lebenslange Haft für Mutter
„Seid wie euer Vater“, appellierte sie unter Tränen an ihre Kinder. Auch Erklärungen der Söhne wurden verlesen. Alle drei brachten demnach zum Ausdruck, dass sie eine lebenslange Haftstrafe wünschten, weil sie sich nicht sicher fühlen würden, wenn ihre Mutter auf freiem Fuß wäre.

Kouri Richins leugnet, ihren Mann getötet zu haben.
Kouri Richins leugnet, ihren Mann getötet zu haben.(Bild: AP/Trent Nelson)

In dem schlagzeilenträchtigen Mordprozess hatte die Anklage als ein Motiv für den Mord hohe Schulden der Maklerin und eine Beziehung mit einem anderen Mann angeführt. Der Ehemann verfügte über ein Anwesen im Wert von mehreren Millionen US-Dollar und eine Lebensversicherung.

Richins war in weiteren Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, darunter Versicherungsbetrug und versuchter Mord. Sie soll schon einmal versucht haben, ihren Mann durch ein mit Fentanyl versetztes Sandwich zu töten.

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