Frau tötete Ehemann und schrieb ein Buch darüber

Die Immobilienmaklerin, Mutter von drei Söhnen, hatte zwischenzeitlich ein Kinderbuch veröffentlicht, das vom Umgang mit dem Tod eines geliebten Menschen handelt. In dem Buch „Are You With Me?“ trauert ein Bub seinem gestorbenen Vater nach, der nun wie ein Schutzengel über ihn wacht. Zum Zeitpunkt des Todes von Eric Richins waren die drei Söhne 9, 7 und 5 Jahre alt.