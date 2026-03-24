Diesen Einfluss hat der Krieg auf Öl, Gold und Co.

Der Iran steht seit mehr als drei Wochen unter Dauerbeschuss der USA und Israels. Dennoch haben die Mullahs noch immer einige Hebel in der Hand, um der Welt zu schaden. Dies wird besonders an den Börsen deutlich. Dort steigen die Preise für Öl und Gas, Gold und Silber hingegen erleben eine Talfahrt.
Sämtliche Ratgeber und Experten predigen seit Monaten oder gar Jahren, Gold zu kaufen. Tatsächlich entwickelte sich der Goldpreis zuletzt stark, stieg in nie dagewesene Höhen. Mit dem amerikanisch/israelischen Angriff auf den Iran hat sich das Blatt aber gewendet. Die Gründe, warum der Preis für Gold derart in den Keller rauscht, sind rasch erklärt:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.