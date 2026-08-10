Türkei soll bei geplanten Abschiebungen helfen

„Letztlich geht es auch darum, dass wir Außerlandesbringungen von Österreich nach Syrien oder Afghanistan durchführen wollen. Und die Türkei ist hier ein Partner. Das ist über Istanbul sehr erfolgreich gelungen.“ Er werde sich dafür auch bedanken, betonter der Kanzler. Er hoffe zudem, „dass wir diese Zusammenarbeit weiter fortsetzen und intensivieren können“. Zudem werde er sich Erdoğan über die geopolitische Lage austauschen. „Die Bedeutung der Türkei wird zunehmend größer als Vermittler in vielen Konflikten“, meinte Stocker. Ein Austausch sei nicht zuletzt deshalb wichtig, weil Österreich ab 2027 als nichtständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat vertreten sein werde.