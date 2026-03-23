Iran droht mit Angriffen auf Kraftwerke am Golf

Israelische Kraftwerke und die Stromversorgung von US-Stützpunkten am Persischen Golf würden ins Visier genommen, hieß es. Die faktische Blockade der Meerenge, durch die normalerweise ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls und Flüssiggases transportiert wird, hat bereits eine schwere Ölkrise ausgelöst. Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, stuft sie als sehr gravierend ein. Sie sei schwerer als die beiden Ölschocks in den 1970er-Jahren und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Gasversorgung zusammen, so Birol.