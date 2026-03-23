Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Leider hier präsent“

Revolutionsgarden befehligen Hisbollah im Libanon

Außenpolitik
23.03.2026 10:21
Die iranischen Revolutionsgarden (Bild) sollen die Hisbollah-Miliz im Libanon befehligen.
Die iranischen Revolutionsgarden (Bild) sollen die Hisbollah-Miliz im Libanon befehligen.(Bild: AFP/APA/ATTA KENARE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die iranischen Revolutionsgarden befehligen die Hisbollah-Miliz im Libanon. Das sagte jetzt der libanesische Regierungschef Nawaf Salam. Die Revolutionsgarden seien „hier präsent und führen leider die Militäroperation im Libanon“, sagte er am Sonntag in einem Interview. 

0 Kommentare

„Diese Leute besitzen gefälschte Pässe und sind illegal ins Land gekommen“, fügte er hinzu. Die iranischen Revolutionsgarden seien auch für den Angriff auf den britischen Militärstützpunkt Akrotiri auf Zypern Anfang März mit einer unbekannten Drohne verantwortlich, sagte Salam. Die Regierung in Nikosia hatte damals auch gesagt, dass die Drohne von der Hisbollah im Libanon gestartet worden sei.

Die pro-iranische Miliz habe den Libanon durch Raketenangriffe auf Israel in den Iran-Krieg hineingezogen. „Es wurde erklärt, dass dieser Krieg eine Vergeltung für die Ermordung von Khamenei sei, das bedeutet also, dass uns dieser Krieg aufgezwungen wurde“, sagte Salam. Ayatollah Ali Khamenei war der oberste iranische Führer, der gleich am ersten Kriegstag getötet wurde.

Zitat Icon

Es wurde erklärt, dass dieser Krieg eine Vergeltung für die Ermordung von Khamenei sei, das bedeutet also, dass uns dieser Krieg aufgezwungen wurde.

Libanons Regierungschef Nawaf Salam

Regierung will gegen Revolutionsgarden vorgehen
Die libanesische Regierung hat in diesem Monat beschlossen, alle Aktivitäten der iranischen Revolutionsgarden im Land zu verbieten. Zudem wurden die militärischen Aktivitäten der Hisbollah offiziell verboten und die Miliz dazu aufgerufen, ihre Waffen an den Staat zu übergeben. „Wir stehen zu den Entscheidungen, die wir getroffen haben, und arbeiten daran, sie umzusetzen“, sagte Salam.

Seit Kriegsbeginn am 28. Februar eskalierte der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah wieder. Mehr als tausend Menschen wurden im Libanon durch israelische Angriffe getötet, Hunderttausende vertrieben. Am Sonntagabend kündigte die israelische Armee an, ihre Bodeneinsätze im Libanon auszuweiten. Am Sonntag wurde eine der wichtigsten Brückenverbindungen im Süden des Landes zerstört – laut israelischen Angaben, um zu verhindern, dass Kämpfer und Waffen der Hisbollah in den Süden gelangen. Der libanesische Präsident Joseph Aoun sprach von einer „gefährlichen Eskalation“ und „Vorboten einer Bodeninvasion“.

Lesen Sie auch:
Israels Beschuss im Libanon trifft auch Zivilisten. Die Bevölkerung leidet wegen des neuerlichen ...
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Hisbollah erweist sich wie der Iran als harte Nuss
20.03.2026
Historischer Vorgang!
Der Libanon erklärt Hisbollah-Attacken für illegal
02.03.2026

Entwaffnung der Hisbollah offiziell geplant
Die Regierung in Beirut hatte im vergangenen Jahr die libanesische Armee angewiesen, bis Ende 2025 die militärische Infrastruktur der Hisbollah südlich des Flusses Litani zu zerstören und die Miliz anschließend auch im Rest des Landes zu entwaffnen. Aus Israels Sicht setzte das libanesische Heer dieses Vorhaben jedoch nur unzureichend um. Anfang März hatte Israels Verteidigungsminister Israel Katz gewarnt, dass der Libanon mit Schäden an der Infrastruktur und Gebietsverlusten rechnen müsse, falls die Miliz nicht entwaffnet werde. Beirut hat inzwischen erklärt, Gespräche mit Israel beginnen zu wollen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
23.03.2026 10:21
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
111.210 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
101.686 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
98.169 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1880 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
1268 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1062 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Mehr Außenpolitik
Grüne stimmen nicht zu
Spritpreisbremse: „Schaut nach Pfusch aus“
„Leider hier präsent“
Revolutionsgarden befehligen Hisbollah im Libanon
1937-2026
Frankreichs Ex-Premier Lionel Jospin ist tot
Vorwürfe gegen Ungarn
„Bei jedem EU-Treffen saß Moskau mit am Tisch“
Rheinland-Pfalz-Wahl
CDU stärkste Kraft, AfD mit höchstem Zuwachs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf