Revolutionsgarden befehligen Hisbollah im Libanon

Entwaffnung der Hisbollah offiziell geplant

Die Regierung in Beirut hatte im vergangenen Jahr die libanesische Armee angewiesen, bis Ende 2025 die militärische Infrastruktur der Hisbollah südlich des Flusses Litani zu zerstören und die Miliz anschließend auch im Rest des Landes zu entwaffnen. Aus Israels Sicht setzte das libanesische Heer dieses Vorhaben jedoch nur unzureichend um. Anfang März hatte Israels Verteidigungsminister Israel Katz gewarnt, dass der Libanon mit Schäden an der Infrastruktur und Gebietsverlusten rechnen müsse, falls die Miliz nicht entwaffnet werde. Beirut hat inzwischen erklärt, Gespräche mit Israel beginnen zu wollen.