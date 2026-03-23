Totschnig will Kostenausgleich für Landwirte

Stattdessen verwies er auf die hohe steuerliche Belastung bei Diesel. Der Anstieg der Düngemittelpreise sei schon vor dem Iran-Krieg „alarmierend“ gewesen, sagte der Landwirtschaftsminister. Im Ackerbau hätten die Landwirtinnen und Landwirte bereits im Vorjahr „kaum kostendeckend produziert“. Der Nahost-Krieg wirkt sich deshalb auf die Düngemittelpreise aus, weil die Blockade der Straße von Hormuz im Iran die weltweite Versorgung massiv beeinträchtigt hat. Bei Stickstoffdüngern und Vorprodukten wie Ammoniak und Schwefel stammen laut Schätzungen bis zu 40 Prozent aus der Golfregion, bei den gesamten Düngemittelexporten sind es weltweit über zehn Prozent.