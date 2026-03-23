Es ist Zeit, dass Austria sich an Australien misst

Auf keine Kuhhaut

Australien gilt als Vorbild, zumindest als Modell für ein Verbot von Social Media bei Kindern und Jugendlichen. Dort wurde es für junge Menschen unter 16 im vergangenen Dezember eingeführt und scheint gut zu funktionieren. In der EU diskutiert man ebenfalls über so ein Verbot, wird bis zur Durchsetzung aber möglicherweise noch so lange brauchen, bis auch die heute erst Zehnjährigen dem Verbotsalter entwachsen sein könnten.