Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Es ist Zeit, dass Austria sich an Australien misst

Kolumnen
23.03.2026 12:28
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
0 Kommentare

„No kangaroos in Austria“ – wir kennen den Slogan von Leiberln, Taferln, Häferln und Schildchen, die in Wien, Salzburg, Innsbruck und anderen touristischen Hotspots hierzulande feilgeboten werden. Denn man weiß: Austria und Australia – das klingt zum Verwechseln ähnlich.

Dabei unterscheidet die sogenannte Alpenrepublik und der Insel-Kontinent auf der südlichen Hemisphäre so viel. Das liegt nicht nur daran, dass durch unsere Berge und Täler keine Kängurus hoppeln oder dass man Giftschlangen bei uns viel seltener und Krokodilen außer im Zoo hier gar nicht begegnet. Haifischen ebenfalls – allein schon mangels Meeres in Österreich. Jetzt aber plötzlich eifern wir Australien nach. Und das ist gar nicht so schlecht!

Auf keine Kuhhaut 
Australien gilt als Vorbild, zumindest als Modell für ein Verbot von Social Media bei Kindern und Jugendlichen. Dort wurde es für junge Menschen unter 16 im vergangenen Dezember eingeführt und scheint gut zu funktionieren. In der EU diskutiert man ebenfalls über so ein Verbot, wird bis zur Durchsetzung aber möglicherweise noch so lange brauchen, bis auch die heute erst Zehnjährigen dem Verbotsalter entwachsen sein könnten.

Lesen Sie auch:
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Minister zu Sparplänen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
22.03.2026

In Österreich wird nun aber Gas gegeben, die Umsetzung eines Verbotes rückt mit Riesenschritten näher – auch wenn die Kanzlerpartei ÖVP noch vor einem Jahr einen diesbezüglichen Antrag der Grünen noch abgeschmettert hat. Jetzt wird die Dreierkoalition voraussichtlich diese Woche Nägel mit Köpfen machen. Die Altersgrenze wird wohl bei 14 liegen, auch wenn 15 noch nicht ganz vom Tisch scheint.

Ob die Österreicher früher als die Australier reif für die sozialen Medien sind? Wie auch immer die Entscheidung fällt: Es ist höchste Zeit für diesen gesetzlichen Eingriff. Denn was Kindern und Jugendlichen auf Social Media droht, das geht auf – sprichwörtlich – keine Kuhhaut. Und Kühe haben wir im Gegensatz zu Kängurus hierzulande ja doch …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
23.03.2026 12:28
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
114.758 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
103.228 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
99.943 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1883 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1063 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kolumne
Eine Entschuldigung, die nicht wirklich eine ist
Minister zu Sparplänen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
„Krone“-Kommentar
Und doch unser Krieg
„Krone“-Kommentar
Pyrrhussieg für Edtstadler
„Krone“-Kommentar
1986: „Die Welt steht auf kan Fall mehr lang“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf