Aufatmen im Murtal: Kinderpsychiaterin verlängert

Für ihn ist es allerdings keine reine Jubelmeldung, vielmehr müsse man eine „sehr bittere Pille“ schlucken. Der Hintergrund: Mehr Geld gibt es für den Träger durch die politische Entscheidung nicht. „Im Gegenzug muss woanders gespart werden“, erklärt er. Weil die Fachärztin dem Unternehmen teuer kommt, müssen stattdessen 50 Wochenstunden beim restlichen Personal eingekürzt werden. Zum Vergleich: Die Psychiaterin steht im Ausmaß von 6,8 Wochenstunden zur Verfügung.