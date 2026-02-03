Ganze Region steht bald ohne Kinderpsychiater da

Mit April muss die letzte Kinderpsychiaterin des Murtals wegen Sparmaßnahmen ihren Posten aufgeben. Kinder und Jugendliche, die aktuell in Behandlung sind, werden im Regen stehen gelassen.
Schon jetzt ist die psychologische Versorgung von Kindern in der Steiermark in einem fatalen Zustand. Findet man als Elternteil einen Platz, muss man oft lange warten oder viel Geld in die Hand nehmen. Jetzt spitzt sich die Lage in der Obersteiermark weiter zu: Ende März muss die letzte Kinderpsychiaterin des Murtals ihren Posten aufgeben.
„Die Stelle ist für uns schlichtweg nicht mehr leistbar“, erklärt Gernot Hilberger, fachlicher Geschäftsführer des Psychosozialen Netzwerks mit fünf Standorten und 240 Mitarbeitern, bei dem die Ärztin aktuell noch angestellt ist. Hintergrund ist eine „äußerst heikle“ Kürzung des Gesundheitsfonds in der Sozialpsychiatrie. Weitere Fördereinbrüche treffen auch die Suchtberatung und den Streetwork-Bereich.
Wir werden einige Stellen nicht mehr nachbesetzen können und haben die Ausschreibungen zurückgezogen. So etwas haben wir in den ganzen Jahren, in denen wir tätig sind, noch nie erlebt.
Gernot Hilberger
Fachlicher Geschäftsführer Psychosoziales Netzwerk
Bild: PSN
„Wir werden einige Stellen nicht mehr nachbesetzen können und haben die Ausschreibungen zurückgezogen“, sagt Hilberger, „so etwas haben wir in den ganzen Jahren, in denen wir tätig sind, noch nie erlebt.“ Für Kinder und Jugendliche, die aktuell in psychiatrischer Behandlung sind, ist es ein harter Schlag. Sie hatten sich ein vertrautes Verhältnis zur Psychiaterin erarbeitet und konnten das Angebot kostenlos in Anspruch nehmen.
Es stellt sich die Frage, wo sie nun Hilfe bekommen können. Steiermarkweit gibt es laut Ärztekammer nur 13 Kinderpsychiater, vier von ihnen haben einen Kassenvertrag. In den Bezirken Murau und Murtal gibt es abseits des Psychosozialen Netzwerks keinen einzigen mehr. Ab April müssen junge Patienten wohl oder übel nach Leoben oder Graz pendeln.
