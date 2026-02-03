Ganze Region steht bald ohne Kinderpsychiater da

„Wir werden einige Stellen nicht mehr nachbesetzen können und haben die Ausschreibungen zurückgezogen“, sagt Hilberger, „so etwas haben wir in den ganzen Jahren, in denen wir tätig sind, noch nie erlebt.“ Für Kinder und Jugendliche, die aktuell in psychiatrischer Behandlung sind, ist es ein harter Schlag. Sie hatten sich ein vertrautes Verhältnis zur Psychiaterin erarbeitet und konnten das Angebot kostenlos in Anspruch nehmen.