Kürzungen im Murtal

Ganze Region steht bald ohne Kinderpsychiater da

Steiermark
03.02.2026 18:00
Die Psychiaterin ist aktuell noch beim Psychosozialen Netzwerk angestellt (Bild: ...
Die Psychiaterin ist aktuell noch beim Psychosozialen Netzwerk angestellt (Bild: Beratungszentrum Judenburg). Gernot Hilberger, fachlicher Geschäftsführer, spricht von einer „äußerst heiklen Kürzung“.(Bild: Krone KREATIV/PSN)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Mit April muss die letzte Kinderpsychiaterin des Murtals wegen Sparmaßnahmen ihren Posten aufgeben. Kinder und Jugendliche, die aktuell in Behandlung sind, werden im Regen stehen gelassen.

0 Kommentare

Schon jetzt ist die psychologische Versorgung von Kindern in der Steiermark in einem fatalen Zustand. Findet man als Elternteil einen Platz, muss man oft lange warten oder viel Geld in die Hand nehmen. Jetzt spitzt sich die Lage in der Obersteiermark weiter zu: Ende März muss die letzte Kinderpsychiaterin des Murtals ihren Posten aufgeben.

„Die Stelle ist für uns schlichtweg nicht mehr leistbar“, erklärt Gernot Hilberger, fachlicher Geschäftsführer des Psychosozialen Netzwerks mit fünf Standorten und 240 Mitarbeitern, bei dem die Ärztin aktuell noch angestellt ist. Hintergrund ist eine „äußerst heikle“ Kürzung des Gesundheitsfonds in der Sozialpsychiatrie. Weitere Fördereinbrüche treffen auch die Suchtberatung und den Streetwork-Bereich.

Wir werden einige Stellen nicht mehr nachbesetzen können und haben die Ausschreibungen zurückgezogen. So etwas haben wir in den ganzen Jahren, in denen wir tätig sind, noch nie erlebt.

Gernot Hilberger

Fachlicher Geschäftsführer Psychosoziales Netzwerk

Bild: PSN

„Wir werden einige Stellen nicht mehr nachbesetzen können und haben die Ausschreibungen zurückgezogen“, sagt Hilberger, „so etwas haben wir in den ganzen Jahren, in denen wir tätig sind, noch nie erlebt.“ Für Kinder und Jugendliche, die aktuell in psychiatrischer Behandlung sind, ist es ein harter Schlag. Sie hatten sich ein vertrautes Verhältnis zur Psychiaterin erarbeitet und konnten das Angebot kostenlos in Anspruch nehmen.

Lesen Sie auch:
Am kommenden Samstag ruft die steirische KPÖ zu einer Pflege-Demo angesichts der drohenden ...
Krone Plus Logo
Einschnitte drohen
Pfleger: „Belastung ist jetzt schon ein Wahnsinn“
03.02.2026
Krone Plus Logo
Suchtprimar sagt
„Betreuen immer mehr Kinder wegen Social Media“
01.02.2026
Suchtexpertin:
„Nikotinprodukte sind in Österreich sehr billig“
30.01.2026

Es stellt sich die Frage, wo sie nun Hilfe bekommen können. Steiermarkweit gibt es laut Ärztekammer nur 13 Kinderpsychiater, vier von ihnen haben einen Kassenvertrag. In den Bezirken Murau und Murtal gibt es abseits des Psychosozialen Netzwerks keinen einzigen mehr. Ab April müssen junge Patienten wohl oder übel nach Leoben oder Graz pendeln.

Steiermark

krone.tv

