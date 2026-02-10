Sorge um Kinderpsychiater: „Erwarte rasche Lösung“

Gerade einmal 13 Kinderpsychiater gibt es in der Steiermark. In den beiden Bezirken Murau und Murtal mit gemeinsam fast 100.000 Bewohnern droht mit April die einzige Kinderpsychiaterin der Region verloren zu gehen. „Die Stelle ist für uns schlichtweg nicht mehr leistbar“, erklärte Gernot Hilberger, fachlicher Geschäftsführer des Psychosozialen Netzwerks, bei dem die Ärztin aktuell noch angestellt ist, in der Vorwoche zur „Krone“. Hintergrund sei eine „äußerst heikle“ Kürzung des Gesundheitsfonds in der Sozialpsychiatrie.