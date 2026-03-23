Russischer Tanker soll Kubas Energiekrise lindern

Ausbleibendes Öl aus Venezuela

Trump hatte Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro bei einer US-Militärintervention Anfang Jänner gefangennehmen und in die USA bringen lassen, wo er wegen Vorwürfen des Drogenhandels inhaftiert wurde. Seither bleiben die Öllieferungen des bisher mit Kuba verbündeten Venezuela aus, was schwere Folgen für die Bevölkerung des Inselstaats hat. Trump drohte überdies anderen Staaten mit Repressalien, sollten diese Öl an Kuba liefern. Am vergangenen Montag drohte der US-Präsident zudem erneut mit einer Übernahme des kommunistisch regierten Kuba.