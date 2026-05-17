Attacke mit Glasscherbe: Zivilcourage endet blutig

Mit Glasscherbe ins Gesicht geschlagen

Ohrenzeugen ergriffen daraufhin Partei für die Frau und schritten ein. Der Streit verlagerte sich in der Folge vor das Lokal, dort kam es plötzlich zur Attacke. Der mutmaßliche Täter nahm eine Glasscherbe zur Hand, ging auf einen seiner Kontrahenten los und schlug ihm damit ins Gesicht.