Attacke mit Glasscherbe: Zivilcourage endet blutig

Das ungebührliche Verhalten eines 29-Jährigen gegenüber einer Frau hat in einem Wiener Lokal am Samstagabend zu einem Streit mit weiteren Gästen geführt. Die Auseinandersetzung endete blutig, denn der Verdächtige ging mit einer Glasscherbe auf einen seiner Kontrahenten los. Die Bilanz: drei Verletzte.
Der Vorfall spielte sich kurz nach 21.30 Uhr in einem Lokal in der Hannovergasse ab. Vorangegangen waren unschöne Szenen in den Räumlichkeiten: So soll der 29-jährige spätere Angreifer eine Frau zwar nicht körperlich, wohl aber verbal belästigt haben.
Mit Glasscherbe ins Gesicht geschlagen
Ohrenzeugen ergriffen daraufhin Partei für die Frau und schritten ein. Der Streit verlagerte sich in der Folge vor das Lokal, dort kam es plötzlich zur Attacke. Der mutmaßliche Täter nahm eine Glasscherbe zur Hand, ging auf einen seiner Kontrahenten los und schlug ihm damit ins Gesicht.
Angreifer und Zeugen verletzt ins Spital gebracht
Weiteren Gästen gelang es in der Folge, den 29-jährigen Österreicher festzuhalten, dabei zog sich allerdings einer der couragierten Zeugen ebenfalls Verletzungen zu. Sie wurden nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung ins Krankenhaus eingeliefert. Selbiges galt auch für den mutmaßlichen Angreifer selbst.
Die Glasscherbe sei sichergestellt worden, hieß es seitens der Polizei. Die Ermittlungen laufen.
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