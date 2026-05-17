Aus Auto katapultiert, überrollt: 42-Jähriger tot

Tragisches Unglück auf der Südautobahn nahe Traiskirchen/NÖ: Ein Autolenker kam in der Nacht auf Sonntag aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, der Pkw des 42-Jährigen fuhr gegen die Böschung und überschlug sich. Der Fahrer wurde nach ersten Polizeiangaben noch während des Überschlagens aus dem Kfz geschleudert, landete auf der A2 und wurde dort von mehreren Autos überrollt: Der Mann starb noch an der Unfallstelle.
Der schreckliche Unfall geschah in der Nacht auf Sonntag gegen 0.45 Uhr nahe Traiskirchen: Das Fahrzeug überschlug sich beim Aufprall auf die Böschung offenbar mehrere Male, dabei wurde der Mann aus dem Auto auf die Fahrbahn geschleudert.
Von mehreren Autos überrollt
Die nachkommenden Autofahrer hatten offenbar keine Chance, dem aus Neunkirchen stammenden Lenker in der Dunkelheit auszuweichen – dieser wurde offenbar von mehreren Fahrzeugen überrollt. Andere Autolenker blieben stehen, versuchten, den nachkommenden Verkehr von der Unfallstelle wegzulenken.
Sofort wurden die Einsatzkräfte verständigt – der Mann erlag aber noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. In der Folge wurde die Südautobahn mehrere Stunden lang gesperrt, da sich die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten als sehr schwierig und langwierig gestalteten.
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