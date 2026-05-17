Aus Auto katapultiert, überrollt: 42-Jähriger tot

Tragisches Unglück auf der Südautobahn nahe Traiskirchen/NÖ: Ein Autolenker kam in der Nacht auf Sonntag aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, der Pkw des 42-Jährigen fuhr gegen die Böschung und überschlug sich. Der Fahrer wurde nach ersten Polizeiangaben noch während des Überschlagens aus dem Kfz geschleudert, landete auf der A2 und wurde dort von mehreren Autos überrollt: Der Mann starb noch an der Unfallstelle.