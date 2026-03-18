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„Übernahme“ durch USA?

Kubas Präsident warnt: „Jeder Angreifer wird …“

Außenpolitik
18.03.2026 08:37
Eindeutige Botschaft an die USA an diesem Schaufenster: „Tod den Invasoren“
Eindeutige Botschaft an die USA an diesem Schaufenster: „Tod den Invasoren“(Bild: AFP/YAMIL LAGE)
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Von krone.at

Obwohl bereits von einem „Deal in absehbarer Zeit“ die Rede war, herrscht nun Empörung über eine von US-Präsident Donald Trump angedeutete „Übernahme“ der Karibikinsel Kuba. Staatschef Miguel Diaz-Canel betont: „Selbst im schlimmsten Fall kann sich Kuba einer Sache sicher sein: Jeder externe Angreifer wird auf unüberwindlichen Widerstand stoßen.“

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Trump hatte zuletzt einen zeitnahen Eingriff der USA ins kubanische Machtgefüge angedeutet und darüber gesprochen, den sozialistischen Krisenstaat „in irgendeiner Form zu übernehmen“ oder zu „befreien“. Faktisch könne er alles mit Kuba machen, was er wolle, sagte er am Montag vor Journalisten. US-Außenminister Marco Rubio sprach angesichts der schweren Wirtschaftskrise auf der Insel davon, dass ein Führungswechsel notwendig sei.

Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel
Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel(Bild: AFP/JUAN BARRETO)

„Die USA bedrohen Kuba fast täglich öffentlich damit, die verfassungsmäßige Ordnung gewaltsam zu stürzen“, schrieb Díaz-Canel auf X. Trumps Regierung verkünde nicht nur Pläne zur Übernahme Kubas und seiner Ressourcen, sie versuche, das Land wirtschaftlich zu ersticken und eine Kapitulation zu erzwingen. „Nur so lässt sich der erbitterte Wirtschaftskrieg erklären, der als Kollektivstrafe gegen die gesamte Bevölkerung geführt wird“, sagte der kubanische Präsident.

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