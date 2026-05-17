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Ski-Ass im Liebesglück

„Mr. und Mrs“: Vizeweltmeister hat geheiratet!

Ski Alpin
17.05.2026 11:12
Filip Zubcic und Ana Vukoja sagten „Ja“.
Filip Zubcic und Ana Vukoja sagten „Ja“.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, instagram.com/filipzubcic10)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Filip Zubcic im Liebesglück: Kroatiens Ski-Star hat seine langjährige Partnerin Ana Vukoja geheiratet!

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„Mr. und Mrs. Zubcic“, schreibt der Technik-Spezialist am Samstag und fügt zahlreiche Fotos seines sehr speziellen und emotionalen Tages hinzu. Auf einem Bild präsentieren er und seine Frau Ana stolz ihre Eheringe.

Und die Ski-Welt freut sich mit. „Herzlichen Glückwunsch an euch beide“, kommentiert etwa der Norweger Atle Lie McGrath den Beitrag. Auch Ex-ÖSV-Läufer Philipp Schörghofer ließ es sich nicht nehmen, dem Paar zu gratulieren.

Silber in Cortina
Zubcic ist im Riesenslalom und Slalom aktiv und konnte in seiner Laufbahn schon drei Weltcupsiege feiern. 2021 holte er den zweiten Platz im Parallel-Bewerb bei der Ski-WM in Cortina. Es war dies die erste kroatische WM-Medaille seit Ivica Kostelic im Jahr 2013.

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