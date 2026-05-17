„Mr. und Mrs“: Vizeweltmeister hat geheiratet!

Silber in Cortina

Zubcic ist im Riesenslalom und Slalom aktiv und konnte in seiner Laufbahn schon drei Weltcupsiege feiern. 2021 holte er den zweiten Platz im Parallel-Bewerb bei der Ski-WM in Cortina. Es war dies die erste kroatische WM-Medaille seit Ivica Kostelic im Jahr 2013.