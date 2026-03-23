Bei dieser Kinopremiere blieb niemand unsichtbar

Der Film erzählt vom zynischen Geist Mike, gespielt von Philippe Reinhardt, den niemand sehen kann außer Schülerin Elli, die von Aliyah Acar verkörpert wird. Aus einem anfangs widerwilligen Pakt wird eine berührende Reise, die zwei Welten verbindet – geprägt von Humor, Schmerz, Vergebung und der Frage nach dem Loslassen.

Aliyah ist die Tochter von Regisseur Erkan Acar, war aber dadurch keinen ganz besonders strengen Augen ausgesetzt: „Wir konnten Arbeit und Privates gut trennen“, erzählte sie lächelnd.