Katzen-Killer könnten öfter zugeschlagen haben

Freigeist und „Wandervogel“

„Schmotzer“ genoss sein Leben als „Wandervogel“ und Freigeist in der Region – wie es nicht kastrierte Kater eben so tun. Er hielt sich mal auf diesem Bauernhof, mal auf jenem auf und wurde überall gefüttert. „Er war überall beliebt und eine sehr zutrauliche Katze“, erzählt die Vereinsobfrau. Auch der Bauernhof von zwei der Verdächtigen war sein Zuhause – leider, wie man heute weiß, sein letztes ...