Katzen-Killer könnten öfter zugeschlagen haben

Der bestialisch getötete Kater aus dem Tiroler Brixen hieß „Schmotzer“ und hatte das Pech, in der Nachbarschaft von zwei der vier verdächtigen jungen Männer zu leben. Dass in der Region weitere Katzen vermisst werden, wirft nun bange Fragen auf.
Die Bilder des grausam erschlagenen Katers von Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) haben sich nicht nur bei Tierfreunden im Kopf festgesetzt. Jetzt steht fest, um welche bedauernswerte Katze es sich handelt.
Lieber Kater aus der Nachbarschaft
„Schmotzer“ war der Name der Mieze. Der bezaubernde rothaarige Kater gehörte zu einem Hof in Brixen, hat Frau Regina, die Obfrau des Tierschutzvereins Hunde-Such-Hilfe Österreich recherchiert.
Freigeist und „Wandervogel“
„Schmotzer“ genoss sein Leben als „Wandervogel“ und Freigeist in der Region – wie es nicht kastrierte Kater eben so tun. Er hielt sich mal auf diesem Bauernhof, mal auf jenem auf und wurde überall gefüttert. „Er war überall beliebt und eine sehr zutrauliche Katze“, erzählt die Vereinsobfrau. Auch der Bauernhof von zwei der Verdächtigen war sein Zuhause – leider, wie man heute weiß, sein letztes ...
Tierärztin kastrierte ihn und sanierte seine Zähne
Dort fiel der rund fünfjährige Mauzer im April einer Tierärztin aus der Region auf. Die nahm ihn mit, kastrierte ihn und sanierte zudem auf eigene Kosten „Schmotzers“ Zähne.
Tierhalter in der Region, die ihre Katze vermissen, sollen sich bei uns, der Hunde-Such-Hilfe, unter der Telefonnummer 0664/9113540 melden.
Regina, Obfrau Hunde-Such-Hilfe
Bauer versprach, Kater weiter zu füttern
„Dann brachte sie ihn zurück zu dem Hof und rang dem Bauern das Versprechen ab, ihn weiter zu füttern“, schildert die Tierschützerin. Dort fiel er den brutalen Tierquälern in die Hände. Das grausame Ende der Geschichte von „Schmotzer“ ist bekannt.
Verdächtiger drohte dem Anzeiger der Tat
Laut Polizei bereut das Quartett die abscheuliche Tat. Vereinsobfrau Regina will das aber nicht recht glauben und verweist auf eine Sprachnachricht am Handy, die dem Verein vorliege. „Darin bedroht der 16-Jährige die Person, die Anzeige in der Sache erstattete“, so Frau Regina. Er solle die Anzeige umgehend zurücknehmen. Das tat er freilich nicht, wie sich zeigte.
Sorge um vermisste Katzen
Mittlerweile wächst die Sorge um das Schicksal anderer Katzen in der Region. „Bei uns meldeten sich viele Katzenbesitzer, die ihre Mieze vermissen“, schildert die Vereinsobfrau. Es stelle sich daher die Frage, ob das brutale Quartett in ähnlicher Weise nicht schon früher und öfter zugeschlagen hat.
Kein Mitarbeiter von Hervis
Gerüchte, einer der Täter sei beim Sportartikelhändler Hervis angestellt, stimmen übrigens nicht. „Eine interne Prüfung hat ergeben, dass keiner der vier Männer Hervis-Mitarbeiter ist“, betont das Unternehmen in einer Aussendung.
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