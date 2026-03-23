Transfers werfen beim GAK ihre Schatten voraus

„Die Zugfahrt von Innsbruck heim nach Linz hab‘ ich sehr genossen!“ Bei einem kleinen Bier ließ GAK-Sportchef Tino Wawra das 5:1-Feuerwerk seiner Roten bei WSG Tirol geistig Revue passieren. Der Klassenerhalt aber war das für ihn noch nicht: „Es ist nach wie vor eng, und jeder kann jeden schlagen. Aber es war ein Schritt in unserer Entwicklung. Ich wollte nach einem guten Spiel ein noch besseres sehen – und das ist passiert! Wenn’s jetzt (Anm.: am 4. April daheim gegen BW Linz) erstmals einen dritten Sieg gibt, können wir von einem großen Schritt reden.“ Dann gäbe es neun Punkte Vorsprung auf den Letzten!