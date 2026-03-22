Viermal Ja für Fab Fox bei „Britain’s Got Talent“

„Ich bin ein Magier und ich möchte den Leuten zeigen, dass nichts unmöglich ist“. Mit diesem Worten stand der erst 26-jährige Magier Fabian Blochberger alias Fab Fox aus Krumbach, Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich, am Samstagabend selbstbewusst auf der Bühne in Englands „Britain’s got talent“. „Als ich zehn Jahre alt war, hatte ich einen ganz besonderen Traum: ich wollte mich teleportieren“, erzählt er weiter, und die vierköpfige Jury schaute dabei skeptisch, aber durchaus interessiert. „Schließt eure Augen und stellt euch vor, ihr seid in weniger als fünf Sekunden an einen anderen Ort“.