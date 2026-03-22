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Ganz große Show

Viermal Ja für Fab Fox bei „Britain’s Got Talent“

Niederösterreich
22.03.2026 18:30
Nach dem fulminanten zweiten Platz bei der RTL-Show „Deutschland sucht das Supertalent“ im April ...
Nach dem fulminanten zweiten Platz bei der RTL-Show „Deutschland sucht das Supertalent“ im April 2025 steht Fab Fox nun im Semifinale von „Britain‘s Got Talent“.(Bild: ITV / TalkbackThames)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Für den Krumbacher Magier geht ein weiterer Traum in Erfüllung – er ist im Semifinale der berühmtesten englischen Talenteshow „Britain‘s Got Talent“. Die Aufzeichnung dafür war bereits im Oktober, die Ausstrahlung erfolgte am 21. März im englischen Hauptabendprogramm. Bis dahin galt strikte Geheimhaltung. 

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„Ich bin ein Magier und ich möchte den Leuten zeigen, dass nichts unmöglich ist“. Mit diesem Worten stand der erst 26-jährige Magier Fabian Blochberger alias Fab Fox aus Krumbach, Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich, am Samstagabend selbstbewusst auf der Bühne in Englands „Britain’s got talent“. „Als ich zehn Jahre alt war, hatte ich einen ganz besonderen Traum: ich wollte mich teleportieren“, erzählt er weiter, und die vierköpfige Jury schaute dabei skeptisch, aber durchaus interessiert. „Schließt eure Augen und stellt euch vor, ihr seid in weniger als fünf Sekunden an einen anderen Ort“.

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