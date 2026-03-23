Auch Oberösterreicher geriet in Kinderporno-Falle

Es ist ein fast unglaublicher Fall – und die Spur führte auch nach Oberösterreich: Seit Mitte 2021 haben Behörden aus 23 Ländern zusammengearbeitet, um eines der größten Netzwerke betrügerischer Plattformen im sogenannten Darknet zu zerschlagen.
Geleitet wurde die „Operation Alice“ von den deutschen Ermittlern und mit Unterstützung von Europol. Warum der ungewöhnliche Name der Sonderkommission? Zunächst wurde gegen eine Plattform namens „Alice with Violence GP“ ermittelt. Doch es handelte sich nur um einen Tentakel eines kriminellen Kraken. Der Betreiber, ein 35-jähriger Chinese, hatte ein weitverzweigtes Netzwerk an betrügerischen Webseiten aufgebaut – unglaubliche 373.000 Seiten. Über 90.000 davon wurden gezielt genutzt, um vermeintliche Inhalte sexuellen Kindesmissbrauchs anzubieten. Die Kunden wurden zur Zahlung aufgefordert, bekamen aber keine Inhalte übermittelt.
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